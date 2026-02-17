１６日、江蘇省南京駅のホームで観光客の問い合わせに答える乗務員（左）。（南京＝新華社配信／蘇陽）【新華社北京2月17日】中国各地では旧暦の大みそかに当たる16日、多くの人々が誠実に業務に取り組みながら祝日のぬくもりを伝えている。１６日、浙江省嘉興市南湖区にある中国人民武装警察部隊海警総隊病院で働く救急診療科の看護師。（嘉興＝新華社配信／金鵬）１６日、江蘇連雲港港の東方港務分公司ふ頭で、輸出貨物にフッ