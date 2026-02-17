◆練習試合広島１０―１楽天（１７日・コザ）昨年１２月の現役ドラフトでソフトバンクから楽天に移籍した佐藤直樹外野手が、初回先頭打者初球本塁打など２安打。中堅の守備でも本塁への好返球で走者を刺すなど、攻守で猛アピールした。１番・中堅でスタメン出場した佐藤は、「最近、試合で打ちにいけてなかった」反省から、広島・高の初球真っすぐをフルスイングで左中間芝生席にたたき込んだ。同じく課題として取り組んでき