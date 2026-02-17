歌手の西野カナが、ライブ音源『Special Live "Christmas Magic"』を2月20日に配信リリースすることが決定した。【写真】かわいい…！西野カナ ライブ音源『Special Live Christmas Magic』事前予約特典サンプル画像2月20日は西野がメジャーデビューした記念日。同ライブ音源は、昨年12月17日、18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas