深刻化するストーカー・DV被害を未然に防止するために、東京・品川区は避難先の宿泊費の一部を最大21泊まで助成することを決めました。ストーカーやDVの被害が深刻な社会問題となるなか、品川区は17日、犯罪予防と再発防止に向けた新たな施策を発表しました。被害者に対しては、性別を問わずホテルなどに一時避難した際の宿泊費の一部を最大21泊まで助成するとしています。また、加害者に対しても支援を広げ、1人につき10回程度、