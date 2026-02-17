『週刊少年サンデー』(小学館)で連載中、山田鐘人氏(原作)とアベツカサ氏(作画)による漫画『葬送のフリーレン』がシリーズ世界累計部数3500万部を突破した。あわせて、現在第2期が日本テレビ系で放送中のテレビアニメ『葬送のフリーレン』（毎週金曜後11：00）から、ミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』第20話「心と体が入れ替わる魔法」が公開された。【画像】誰と誰が入れ替わってるのか…かわいすぎるフリーレン