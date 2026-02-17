今回のミラノ・コルティナオリンピック™には、ウクライナから46人の選手が参加しています。祖国で続く侵攻に向き合いながら、再びオリンピックの舞台に立った一人の選手を取材しました。開会式に入場するウクライナの選手たち。旗手を務めたのは、“追悼ヘルメット問題”で失格したスケルトン・ウクライナ代表のヘラスケビッチ選手です。彼が着用を求めていたのは、ロシアによる侵攻で死亡した選手らの姿があしらわれたヘル