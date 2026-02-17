落ち着いていた犬の、病院に入ると変わりだす姿がTikTokで話題になっています。投稿したのは、柴犬のなみちゃんと暮らしている「shiba_suki」さん。投稿から12.2万回以上再生され、「柴犬あるあるですね」といったコメントが寄せられています。 【動画：月1に一度の『犬が動物病院へ行く日』→入口を抜けた瞬間『危険な場所だ』と思い出して…突然ビビりだす光景】 病院とは知らず、ご機嫌ななみちゃん 登場するのは、柴犬のな