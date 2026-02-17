2月16日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、中島健人がVTR出演。2月17日発売の新アルバム『IDOL1ST（アイドリスト）』に込めた想いや、渡辺直美とのコラボの経緯などについて語った。【関連】中島健人、“今年一衝撃だった”出会いを振り返る「人間としての空気感もすごく合った」番組インタビューで、中島は『IDOL1ST』というアルバムのタイトルについて、「アイドルとしても金メダリストのような、アイドルのNo.1でありた