テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中のTVアニメ『メダリスト』第18話「狼煙」のあらすじと先行カット、予告映像が公開された。 参考：『名探偵コナン』山崎和佳奈の代役に『ONE PIECE』岡村明美“ナミとノジコ”の絆が話題に 原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞。さらに2027年に