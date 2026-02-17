セルティックでMF旗手怜央の評価が揺れている。批判が大きくなってきており、25日に行われたリーグ第27節のキルマーノック戦でも前半45分だけで退いている。セルティック専門サイト『Celts Are Here』は、旗手が好調だった時期を思い出すのが難しいと厳しい評価を下している。問題は旗手の実力というより、モチベーションにあるのかもしれない。「旗手の問題は本格的なものとなりつつある。1月以降苦戦が続いていて、批判に反論す