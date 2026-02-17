米沢市で、７３歳の男性が自宅の除雪中に除雪機に手を巻き込まれ、右腕の骨を折る事故がありました。 【写真を見る】米沢市で雪害事故相次ぐ73歳男性が除雪機に手を巻き込まれ大ケガ県内では70件を超える雪害事故を確認（山形） 米沢市では、おとといにも雪下ろし中の事故が起きていて、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、きのう午前１１時すぎ、米沢市成島町三丁目で自宅の除雪をしていたパート従業