これからの気象情報です。 18日(水)は次第に寒気が流れこみ、各地で雪が降りそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆2月18日(水)の天気 ・上越地方 夕方から雨が降り、夜遅くには平地も雪になるでしょう。 また、午後は発雷確率が高くなるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。 ・中越地方 午後は各地とも次第に雨が降りますが、夜は雪に変わるでしょう。 山沿いでは