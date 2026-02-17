17日(火)日中は晴れたところもありますが、気温はあまり上がりませんでした。さて、18日(水)は、平地も含めて雪の降る時間がありそうです。 ◆18日(水)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧から延びる寒冷前線が本州付近を通過したあと、冬型の気圧配置になり寒気が流れこんでくるでしょう。このため、県内は天気は下り坂で次第に雪が降りそうです。 ◆18日(水)の天気の移り変わり 朝6時は多少雲の広がるところもありますが