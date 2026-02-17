化学メーカーのDICは、石川県白山市にある北陸工場で実施した自主的な調査の結果、敷地内の地下水から国の指針値のおよそ2000倍の有機フッ素化合物「PFAS」が検出されたと発表しました。市は周辺の住民に井戸水を飲まないよう呼びかけています。白山市・田村敏和市長「自己井戸だけを利用されている人は水質検査の結果が出るまでの間、市で飲用水を準備する」「PFAS」永遠の化学物質と呼ばれ、国の指針値の2000倍近くを検出分解さ