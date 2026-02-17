葛西氏も競技打ち切りに疑問の声を伝えた（C）産経新聞社ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子の新種目スーパーチームが現地時間2月16日に行われ、二階堂蓮と小林陵侑で挑んだ日本は6位に終わった。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック今大会から新たに加わった「スーパーチーム」は2人1組で3回ずつを飛び、合計点を競うもの。日本は2回目で両選手とも130メートル