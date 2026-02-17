金沢市長選を前に、16日夜、候補者が一堂に会し、公開討論会が開かれました。焦点となったのは街中の再整備についてです。金沢市内で開かれた公開討論会には、すでに出馬を表明している現職と新人3人の合わせて4人が登壇しました。議題の中心になったのは、市が進める都心軸の再開発。特に金沢駅前にある都ホテル跡地などの利活用方法をめぐって議論が交わされました。村山氏「景観を重視しながら協議」村山氏は1期目で再開発を前