ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が１７日、現地で一夜明け会見を行った。会見ではペア結成時についても言及。木原は「辞めたほうがいいのかなと感じていたのは２０１９年。璃来ちゃんからトライアウトの誘いを受ける直前。ペアの技術力のなさを感じていた時期で脳震盪、関節唇損傷そういったけがもあった。そろそ