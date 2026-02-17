野党第一党に割り当てられる衆議院の新たな副議長人事をめぐり、中道改革連合は、公明出身の、石井啓一元代表をあてる方針を固めました。【映像】副議長に選出予定の石井啓一氏副議長人事をめぐって中道は、立憲民主党で代表を務めた泉健太氏を推薦する方向で最終調整していましたが、党内から「若すぎる」などの声があがったため、撤回し、石井氏を副議長にあてることになりました。泉氏はXで「なぜ俺にまわってくるのか」