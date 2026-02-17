パーソルホールディングスは、小学校・中学校向けキャリア教育 講師派遣授業「“はたらく”を考えるワークショップ」が、第15回「キャリア教育アワード」大企業の部の優秀賞を受賞したと発表した。「「“はたらく”を考えるワークショップ」イメージ同ワークショップは、パーソルグループの社員が講師を務め、子どもたちが自らの将来を主体的に考えるための“生きる力”を育むことを目的としたキャリア教育プログラムで、小学4年生