全日本プロレスは17日、都内で会見した。23日の大田区大会での3冠ヘビー級王者の宮原健斗と挑戦者の斉藤ジュンが会見。5度目の防衛を目指す王者の宮原は「全日本プロレスは会社としてお客様に対して、この大会のテーマを提示することはとても大切だと思います。そのテーマがDOOMの日。それは僕は社会人として受け入れました。会社として大会のテーマを置くことは非常に大事なことだから」と王者として理解を示す。しかし、続け