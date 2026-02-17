熊本地震からの復興支援に対する感謝のメッセージを発信しようと、熊本市民の有志が集まり写真を撮影しました。これは「感謝応援団」と名付けられた市民参加型のプロジェクトで、熊本市の呼びかけで集まった市民や、熊本城おもてなし武将隊が、熊本城天守閣の前で感謝のメッセージを書いた旗を持って写真を撮影しました。参加した女性（熊本市中央区で被災）「いろいろ支えられて今ここに来られたんだなと思い返す良い