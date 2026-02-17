4年前、茨城県で23歳の女性を殺害して遺体を山林に遺棄した罪に問われている男が、初公判で無罪を主張しました。【映像】当時の被告の様子三瓶博幸被告（37）は2022年に茨城県常陸太田市の別荘で都内に住む女性都内に住む女性（当時23）を殺害し、付近の山林に遺体を遺棄した罪に問われています。きょう東京地裁で開かれた初公判で、三瓶被告は「すべて間違いです」と起訴内容を否認しました。検察側は冒頭陳述で、「女性の