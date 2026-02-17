「第１３回トータリゼータエンジニアリング杯」（１７日、宮島）宮島ボートの一般戦は１７日に最終日を迎え、予選１位、準優１着で優勝戦１号艇を勝ち取った浜崎直矢（４２）＝埼玉・Ａ１・９２期＝がイン圧勝。２着争いはゴールまでもつれ、５号艇の荒井翔伍（東京）が２着、３着に永田秀二（東京）。３コースからトップＳを決め、こん身のまくり差しを狙った安河内将（佐賀）は６着に敗れ、３連単配当は８４３０円だった。