市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。きょう17日はこの時期らしい寒さでしたね。小野 和久 気象予報士：あす18日午後からは、一気に寒くなります。 小野：あす18日は晴れますが、次第に雲が広がり、夕方から雪か雨の予報。21日からの3連休の後半は雨が降るでしょう。18日の予想天気図です。 小野：前線が午後に通過し、一気に気温が下がって一時的に雪か雨が降るでしょう。市川:雪の可能性もある