大阪・関西万博で来場者を不思議な感覚に導いた「ふしぎな石ころ」が17日、石川県穴水町の小学校にやってきました。児童が触っていたのは、村田製作所が開発し石川県羽咋市の工場で作られた「ふしぎな石ころechorb」です。去年の大阪関西万博で活躍したこの石ころ。 特殊な振動で皮膚を刺激し脳内を錯覚させて、来場者を誘導する世界初のテクノロジーが搭載されています。目と耳以外で伝えたいと発明した「肌で伝える石こ