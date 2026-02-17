セブン-イレブン・ジャパンは、「猫の日」に合わせて猫をモチーフにした商品を2月16日から順次発売している。猫の様々なパーツをモチーフにしたパン、スイーツ、アイスなど6品は味はもちろん写真映えも抜群。メディア向け発表会には猫好きの俳優、桜井日奈子さんも登場。桜井さん絶賛のスイーツは!?セブン-イレブン『にゃんこ発見！』○「肉球以外も」の声に応え、今年はバリエーション豊富にセブン-イレブン「にゃんこ発見!」新商