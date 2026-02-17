【モデルプレス＝2026/02/17】歌手の工藤静香が2月16日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を披露し、話題となっている。【写真】キムタクの55歳妻「見てるだけでよだれ出る」手料理ズラリの豪華食卓◆工藤静香、豪華手料理を公開工藤は、鶏むね肉の野菜巻きや炒め物などの手料理と、自作の抹茶チーズケーキの写真を多数公開。鶏むね肉を使ったという鶏肉の野菜巻きは「1番外側は、フレンチトーストを作るような感じで、豆乳で