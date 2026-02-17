大阪・ミナミの道頓堀で少年3人が折りたたみナイフで刺され死傷した事件から約2日が過ぎた。殺人容疑で逮捕された無職・岩崎龍我容疑者（21）は2月17日午前、送検される予定だったが本人が留置場から出ることを拒否。【写真】〈りょーがです、釈放されました〉岩崎龍我容疑者（21）のSNS投稿、持ち歩いていたというモデルガンらしき”銀のリボルバー”ほか今後、検察官が警察署などに出向いて手続きを進める、異例の対応がとら