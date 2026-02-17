「みんなの建築大賞」授賞式東京・文京区16日 推したい建築を一般投票で選ぶ「みんなの建築大賞」の特別賞に、旧香川県立体育館を民間資金で再生する計画が選ばれました。 「みんなの建築大賞」は研究者や編集者ら30人からなる推薦委員会が文化庁などの協力を得て3年前から選定しているものです。16日、東京で授賞式が開かれました。 2025年に完成した建築物の中から推薦委員会の推薦とSNSなどでの一般投票