門司税関は17日、管内で去年1年間に押収された不正薬物の量が100キロを超えたと発表しました。押収量が100キロを超えるのは6年ぶりです。 門司税関によりますと、覚醒剤や大麻、麻薬などを含む不正薬物の去年1年間の押収量はおよそ101キロでした。押収量が100キロを超えたのは6年ぶりで、前年の4倍以上、過去10番目に多い量です。 この中で押収量が最も多かったのは、去年9月に福岡空港でタイ国籍の女性3人がスーツケ&