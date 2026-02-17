山形県と山形市が共同で整備を計画している新たなスポーツ施設の検討会議が17日開かれました。このうち県が整備する屋内スケート場について最短で2031年度下期の供用開始を目指すことが示されました。県と山形市はこれまで新たなスポーツ施設として、県が屋内スケート場を山形市が体育館と武道館を同じ敷地内に整備する方向で検討を進めてきました。そして12日、県は山形市桜町の旧県立中央病院跡地の県民