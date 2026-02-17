【新華社銅仁2月17日】中国貴州省銅仁市江口県のミャオ族集落、大山林苗寨でこのほど、大山林ミャオ族新年と無形文化遺産展示イベントが開催された。観光客が見守る中、ミャオ族の人々が一堂に集い、古くから伝わるさまざまな習俗を披露した。（記者/楊焱彬）