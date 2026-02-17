日本テレビは16日、定例会見を行った。ワールドベースボールクラシック（WBC）について、Netflixがライブ配信を行い、同局が中継制作を担うことを受け、福田社長、岡部取締役らがコメントを寄せた。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手Q.WBCの中継制作を担うということですが経緯、中継制作に掲げる思いなどを聞かせてください。A.（岡部取締役）今回、ライブ配信はNetflixさん独占となりますが、その舞台とな