◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日ノルディック複合個人ラージヒル前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月17日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）個人ラージヒル（前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離10キロ）が行われ、山本涼太（28＝長野日野自動車）が136.5メートルを飛び、150.0点で前半首位に立った。個人ノーマルヒル銀メダリストのヨハネス・ランパルター（24＝オース