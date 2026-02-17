米ドキュメンタリー映画監督のフレデリック・ワイズマンさんが１６日、死去した。９６歳だった。米紙ニューヨーク・タイムズなどによると、米マサチューセッツ州の自宅で亡くなったという。米国社会を様々な角度から見つめる作品で知られる巨匠。１９６７年、精神障害犯罪者の矯正施設を映した「チチカット・フォーリーズ」で監督デビュー。ナレーションやインタビューを入れない手法で４０本以上の作品を撮り、後進に多大な影