ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が１７日、現地で一夜明け会見を行った。団体の銀と２つのメダルを首にかけ登場した二人。支えてくれた周囲への感謝を語るとともに、５位と出遅れたショートプログラム（ＳＰ）後、女子シングルスで金メダルを狙う坂本花織（シスメックス）から勇気づけられた言動を明かした。三