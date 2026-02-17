「ひらがなクイズ」で頭をすっきりさせよう！今回は家族に関する言葉が2つ隠れています。1つは簡単でも、もう1つはもしかしたらちょっと難しいかも？ 挑戦してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。いも□□こ□□うしゅ□□ヒント：家族の中で年下の女性のことをなんと言う？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うと正解は「うと」でした。▼解説 それぞれの言葉に「うと」を