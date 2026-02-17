連日の大物訪問にファン歓喜「まさにサムライ降臨」野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎強化合宿に17日、俳優の渡辺謙さんが訪問した。「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務めており、グラウンドに姿を見せるとファンは騒然。阪神の佐藤輝明内野手らと交流した。渡辺さんは熱烈な阪神ファンとしても知られる。練習中のグラウンドに登場すると、佐藤輝やDeNAの牧秀悟内野手らと談笑。記念撮影を行う