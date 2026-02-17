ウソの書類を作成するなどして車検をしたように装う、いわゆる“ペーパー車検”をしたとして、男3人が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県一宮市の「にむら自動車」社長・川崎貴彦容疑者(50)と、「WanderFactory」の社長・梅田豊容疑者(43)ら男3人です。警察によりますと、3人は共謀して去年9月ごろ、必要な整備や点検をしたとウソの書類を作成し、車5台分の車検を不正に通すペーパー車検をした