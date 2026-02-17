流通大手のイズミは、現在ドン・キホーテがある中区の創業の地を売却することを発表しました。 売却されるのは１９６２年にイズミの１号店「いづみストアー八丁堀店」があった中区新天地の７９１㎡の土地です。 イズミは１９８５年にファッションビル「ウィズワンダーランド」を開業し、広島の若者のトレンドをけん引しました。 その後はヤマダデンキの家電量販店を経て、現在のドン・キホーテは