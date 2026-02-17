2月17日午後4時頃、静岡県牧之原市の観光案内所に91歳の男性が運転する軽乗用車が突入する事故がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、17日午後4時頃、牧之原市静波の観光案内所「まきのはら活性化センター」で「大きな音がして見てみたら建物に車が突っ込んでいた」などと事故を目撃した人から警察に通報がありました。 軽乗用車は施設に突っ込み、運転していたのは牧之原市に住む無職の男性(91)で、