国土交通省は、南九州西回り自動車道の出水インターと水俣インターの間が２０２８年度に開通する見通しと発表しました。南九州西回り自動車道は、熊本県八代市の八代ジャンクションと鹿児島市の鹿児島インターの約142キロを結びます。国土交通省はこのうち出水市の出水インターと熊本県の水俣インター間の16.3キロが2028年度中に開通する見通しと発表しました。工事は８割程度終わっていて