17日午前、川棚町で大型トラックと普通乗用車が正面衝突する事故がありました。 大型トラックの男性運転手と、普通乗用車に乗っていた40代の母親、そして5歳の男の子が病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。 17日午前6時20分頃、川棚町の県道で直進していた10トントラックと反対車線の普通乗用車が正面衝突しました。 警察によりますと、この事故で、普通乗用車を運転していた40代の母親は