大阪地検元トップの北川健太郎被告（６６）からの性被害を訴えている女性検事。北川被告や国などを相手取り、１６日に損害賠償訴訟を大阪地裁で起こしました。１７日の記者会見で、提訴にあたっての現在の心境を語りました。▽「なぜ、このような酷い性犯罪、二次被害を受けなければならなかったのか、その理由を知りたい。でも誰も説明しないので裁判で明らかにするしかない」〈女性検事のコメント〉提訴にあたり、今の私の