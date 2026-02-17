俳優の芳根京子、小手伸也、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が17日、東京・渋谷で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のビーバーズ結成イベントに参加した。【写真】アゴヒゲを生やしてダンディになった小手伸也主人公のメイベル役を芳根、メイベルがビーバーとなって飛び込んだ森で動物たちを率いるビーバーの王様・キング・ジョージ役を小手、メイベルの仲間となるのんびり屋すぎて食べられが