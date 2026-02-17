2月定例熊本県議会が17日開会し、過去最大規模となる9353億円の新年度当初予算案が提出されました。木村敬知事「国と連携しながら、物価高対策をはじめとする喫緊の課題にしっかりと取り組んで参ります。」17日に開会した2月の定例県議会では、一般会計でおよそ9353億円の新年度当初予算案が提出されました。このうち熊本地震や、2020年と去年8月の豪雨被害からの復旧・復興関連に540億円。国の方針を踏まえた高校授業料の無償化や