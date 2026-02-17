春節の縁日「廟会」が開かれた北京の竜潭公園に登場した獅子舞ロボット（手前右）＝17日（共同）【北京共同】中国は17日、春節（旧正月）を迎え、北京で開かれた行事は大勢の市民でにぎわった。中国伝統の舞踊や雑技といった出し物のほか、獅子舞ロボットや人型ロボットを披露。ハイテクを駆使したパフォーマンスも会場を沸かせた。春節の縁日「廟会」が開かれた北京の竜潭公園のイベントステージでは、4本足の犬型ロボット2体