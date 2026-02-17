高市首相は１７日、茨城県で来月開催される「古河桃まつり」のＰＲに訪れた「古河桃むすめ」と首相官邸で面会した。ピンク色の花を付けたハナモモの枝で作った花束を受け取ると、首相は「ハナモモの花言葉に『チャーミング』があり、ぴったりだ」と笑顔を見せた。首相が、モモ類が魔よけとされることに触れ、「私はそっちかもしれない」とおどける一幕もあった。