青木一彦参院議院運営委員長（自民党）は17日の議運委理事会で、2026年度予算の早期成立を目指す高市政権にくぎを刺した。高市早苗首相が「3月中の成立を諦めていない」との意向を自民幹部に伝えた点を念頭に「充実審議が本旨だ。参院軽視はあってはならない」と述べた。理事会後、野党筆頭理事の石橋通宏氏（立憲民主党）が記者団に説明した。先の衆院選で、自民党は単独で3分の2を超える議席を獲得したものの、参院では与党