14日のサウジカップで連覇を飾ったフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）が17日、サウジアラビアの首都リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場を出発し、アラブ首長国連邦ドバイに到着した。ドバイレーシングクラブが公式X（旧ツイッター）にフォーエバーヤングと担当スタッフを務める渋田助手の写真を添え、現地入りの様子を投稿した。昨年3着のドバイワールドカップ（3月28日、メイダン、ダート2000メート